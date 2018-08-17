〈台北都會〉深澳電廠誰拍板 賴清德朱立倫交鋒

2018-08-17

賴︰朱任政院副院長時拍板

〔記者陳心瑜、賴筱桐、俞肇福、李欣芳／新北報導〕位於新北市瑞芳區的深澳電廠，當初是誰拍板定案？引爆新北市長選戰藍綠交鋒、新北市政府與中央互槓的火線話題！行政院長賴清德前天接受電視專訪指出，深澳電廠是在新北市長朱立倫擔任行政院副院長時拍板，他接任行政院長「只是執行者」；民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天也說，他當初擔任行政院長時，深澳電廠還在環保署的環評階段而已，外界不必扭曲過往。

但新北市府昨天出示公文，反駁賴、蘇兩人所言不實；朱立倫受訪說，新北市堅決反對深澳燃煤電廠，他並對賴清德喊話「應該要有肩膀」，講清楚現在行政院的決策是什麼？不必牽拖前任或好幾年前的政府，應由蔡總統、賴院長負起責任。

另外，賴清德在專訪中也點名國民黨新北市長參選人侯友宜，侯友宜反擊說，深澳燃煤電廠是攸關國民健康的重要議題，他質疑身為新北市萬里人的賴清德，公開支持深澳燃煤電廠來傷害故鄉，「你對得起新北市民嗎？」

賴清德在電視專訪時指出，深澳電廠成為選舉的議題實在令人意外，新北市的發展有很多政見可以提出來，但國民黨新北市長參選人侯友宜不提政見，反而不斷主張深澳電廠不應該蓋，他覺得很可惜；賴清德並說，深澳電廠規劃是從國民黨政府時代開始，朱立倫在擔任行政院副院長時親自主持會議拍板的，他接任行政院長只是執行者。

蘇貞昌昨天受訪說，他對深澳電廠的態度始終一致，「沒安全、有污染，我絕不同意。」蘇並說，深澳電廠一路走來經過兩黨執政，在他當行政院長時，還在環保署環評的階段，是朱立倫當行政院副院長的時候，朱親自主持會議、裁示進行的，「大家都不必對於過往加以扭曲」，選舉不必噴口水，就是扎扎實實表示態度。蘇並說，對於過往以及現在拿出來的白紙黑字，大家自有評斷，人民不是傻瓜。

面對朱立倫呼籲賴清德要有肩膀、不要牽拖別人，賴清德也反擊說，朱立倫擔任行政院副院長時，所主持過的會議與所做的決議，這些都是事實，穩定供電不應該分藍綠，不管哪一黨執政，對台灣電力的穩定供電都應該是責任、承諾。

朱︰會議未涉及新電廠審核

朱立倫表示，行政院在二○○五年通過深澳電廠擴建案，隔年接任行政院長的蘇貞昌核定環評並編列預算，到了二○一四年國民黨執政時，因為推動困難而取消計畫，到了二○一六年十月，民進黨執政的行政院院會又決定重啟，這都是不容強辯的事實。

朱立倫並澄清，他在二○一○年三月以副院長身分主持節能減碳會議，會議目的是減少污染、節約能源，降低既有電廠的排放量，但深澳電廠早在二○○七年九月就已拆除，他主持的會議並沒有涉及新電廠的審核，何來所謂的拍板？

新北市政府出示公文反擊，二○○六年六月三十日深澳電廠環評案通過，同年七月二十五日環保署公告環評結果，同年十二月深澳電廠更新擴建計畫報行政院核定，當時的行政院長是蘇貞昌，一切都有公文往來和具體日期為憑。