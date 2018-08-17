〈台北都會〉《新北》國中每班教師員額 提高到2.2人

2018-08-17

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市長朱立倫昨天出席公私立國中暨高中職校長會議，因應一○八學年度新課綱的實施，宣布從今年九月的一○七學年度開始，國中每班教師員額從目前的二人，提高到教育部規定的二．二人，並調降藝術與人文領域、綜合活動領域專任教師的每週授課節數，從每週廿節減為十九節。教育局表示，這是為了健全師資結構並維護學生受教品質。

九月起實施 教局︰可解決代課教師偏多問題

教育部從一九八一年以來，從未調整「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」，調整之後，每班教師員額從目前的二人提高到二．二人，從九月起實施。

新北市教育局指出，各校都評估可以聘足，教師需求來源沒問題，有助於解決專任教師鐘點負擔、代課教師偏多等問題，也讓俗稱「流浪教師」的儲備教師取得教職，並讓各領域教師依專長授課，減少「語文教師幫忙教藝術與人文」或「自然與生活科技教師幫忙教數學」狀況。

教育局預估，各班教師員額提高後，每年將增加二九二名教師員額，預估每學期經費增加六千萬元，由於中央在七月才公布新政策，預算編列來不及，正在爭取中央對一○七學年第一學期的新增教師經費補助。

藝術與人文、綜合活動領域教師 每週授課節數調降

另外，屬於地方自治範疇的國中教師每週授課節數，教育局將藝術與人文領域、綜合活動領域專任教師的每週授課節數，從廿節減為十九節，但學生每週上課節數仍維持三節課，減輕教師教學、備課負擔，提高授課品質。

教育局中等教育科科長何茂田解釋說，語文、數學、自然與生活科技、社會、健康與體育五大領域專任教師的授課節數，目前平均為十六至十八節，藝術與人文領域、綜合活動領域的教師負擔相對較重，節數減少讓每個領域老師的授課節數差不多，宣示每一科的學習都很重要，不分主副科，也讓藝術與人文領域、綜合活動老師有更多的時間備課與研發教學，落實多元學習。