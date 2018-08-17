〈北部〉前宜縣教處長公開萬張黑膠 租民宅無償供聆賞

2018-08-17

〔記者張議晨／宜蘭報導〕前宜蘭縣政府教育處長呂健吉喜愛挖寶，收藏萬張黑膠唱片及萬張電影海報，最近他租下宜蘭河畔民宅，打造成文創空間「堤岸」，免費分享他的收藏，笑說，「堤岸」沒有低消、不用付費，要將數十年來珍藏，無償與宜蘭鄉親共享。

40年收藏品 呂健吉無私分享

呂健吉曾在前縣長呂國華時期，出任宜蘭縣教育處長，已從華梵大學哲學系副教授兼系主任退休，他熱愛挖寶，國中開始收藏黑膠唱片及電影海報，四十年來收藏數量相當可觀。

CD還未問市前，黑膠唱片當道。呂健吉說，他讀國中時，一張唱片約卅元，當時沒其他娛樂，不是聽歌、就是看書，黑膠成了主要的日常休閒活動；五十八歲的他，從國中、高中、大學到走入社會，收藏腳步沒停過，即使CD取代黑膠市場，仍獨鍾黑膠唱片。

四處挖寶 「張雨生」網價逾6千

他表示，數位音樂聽起來較為生硬、扁平，一聽便知是機械聲音，黑膠錄製的歌聲，音色較為渾厚、溫暖，聽得到演唱者的感情，這也是他鍾愛黑膠的主因。

收藏黑膠逾四十年，走遍唱片行及跳蚤市場挖寶，張雨生、鄧麗君、鳳飛飛、蔡琴，西方的麥可傑克森、瑪丹娜、貓王等歌手，都在他的收藏行列，這些年來，黑膠已很少在市面流通，每張唱片都是珍品，以張雨生唱片來說，放上拍賣網站，至少六千元起跳，其他如鄧麗君、蔡琴等人，也有數千元以上價值。

為推廣黑膠音樂，呂健吉租下宜蘭河畔旁民宅，將萬張黑膠唱片無償開放給民眾聆賞。他說，好東西就要跟大家分享，歡迎大家走進來聽黑膠，玩桌遊。