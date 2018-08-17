〈北部〉馬太鞍豐年祭 「迎靈祭祖」仍缺席

2018-08-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣馬太鞍部落今年主辦豐年祭的Lafodo’青年階層，盼在豐年祭恢復中斷四十年的迎靈祭祖活動，但包括馬太鞍長老教會、部落具教會色彩的耆老都不贊成，昨天舉辦首日的「馬太鞍豐年祭」，仍無法祭祖，改成與豐年祭主場「切割」，提前一天舉辦。部落會議主席蔡義昌說，很高興年輕一輩有文化覺醒，他們渴望恢復傳統、尋找根源，但需要花時間溝通「不可能一次就到位」。

因基督教信仰主張一神論，傳入部落後開始「不鼓勵」族人參加豐年祭，導致馬太鞍豐年祭停辦多年，四十年前部落耆老與教會協商後，教會同意讓教友重返豐年祭，條件是「約法三章」，包括取消祭祀祖靈儀式、豐年祭期間嚴禁酗酒滋事、設立清寒子弟獎學金、設立經費關心孤苦老人等。

為期三天的馬太鞍豐年祭昨起登場，不過Lafodo’階層（四十二歲至四十六歲）所期待的祭祖迎靈儀式並未舉行，而是「再提前一天」，在族人自宅自行祭祀「與豐年祭正式活動切割」，參與人數約四、五十人。

Lafodo’階層成員透露，其實部落會議也開過幾次，每每提及希望恢復傳統，就會有長輩持「影響部落和諧」理由表達不支持，討論至此「就會看到年輕人一個一個跑出去外面抽菸」，這很無奈。

部落會議主席蔡義昌說，他的階層算「夾在中間」比較尷尬。他說，年輕人覺醒且重視傳統文化、一心傳承的想法，可喜可賀，然有一些儀式會和宗教衝突「問題就來了」。

他說，其實部落內部的衝突沒有外界想像那麼嚴重，「一切只是溝通上的問題」。相信年輕人並不是要挑戰宗教，祭祖應該可以和宗教信仰平行，教會有意見的是mifetik的祈福儀式，今年豐年祭完畢開檢討會時，應該還會繼續討論此議題，但希望過程「不要太激烈」，應該慢慢、漸進地處理，取得宗教與祭祖的平衡點。