〈北部〉豐年祭前收大禮 太巴塱獲國際安全社區認證

2018-08-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮阿美族「首都」、也是人口最多的太巴塱部落豐年祭今天登場，歷經六年努力，部落今年向「國際安全社區認證中心」申請認證通過，國際安全社區認證中心特別選在豐年祭前一天舉辦授證典禮，堪稱「送大禮」給部落。

花蓮第3個授證社區 5計畫項目最多

國際安全社區認證中心（ISCCC）總部設在瑞典斯德哥爾摩，一九八九年與世界衛生組織（WHO）合作，以有計劃的方式預防各種事故傷害，目前臺灣共有廿三個社區獲得認證，繼豐濱鄉、壽豐鄉之後，太巴塱部落雖是花蓮第三個獲得認證的社區，計畫項目卻是最多，包括居家、道路、農事、公共場所、學校等五個項目，且每五年需重新檢討。

授證典禮昨天下午三點起在太巴塱祭祀廣場舉行，由國際安全社區認證中心主席戴爾漢森博士、臺灣安全社區支持中心主任白璐分別宣讀英文、中文簽署書，並與頭目楊德成、太巴塱部落安全社區總召集人那麼好‧ㄚ讓牧師等共同在簽署書及承諾書上簽名。戴爾漢森說，太巴塱部落把傳統的「年齡階層文化」加入社區安全認證的推動，這是值得部落自豪的事，也恭喜太巴塱部落成為全球第三百九十七個國際安全社區，他鼓勵太巴塱部落把推廣安全社區的成功經驗，分享給花蓮的其他社區、部落。

年齡階層組織動員 經6年努力奏功

那麼好‧ㄚ讓牧師說，部落於二○一二年起成立「安全社區推動委員會」，透過阿美族特有的部落年齡階層組織，以頭目為總指揮，推動委員會提出議題後，由頭目召開部落會議做出決議，交給各年齡階層分工執行、居民配合，因此整個部落社區都動起來，藉此減少意外發生。

他說，比如道路安全部份，部落老人普遍以電動車代步，除加強交通安全知識，也增加電動車夜間反光裝置，提高「可見度」減少交通傷害；此外，部落居民多務農，為減少農藥中毒事故，除了設置農藥空瓶回收點、也教育安全用藥的知識，包括穿戴防護用品、鼓勵有機無毒農業，並教育族人安全使用農機具守則，減少誤傷的機會。