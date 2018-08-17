〈北部〉《苗栗縣議員選情初探系列報導─第四選區》7老將拚連任 「女力」爭出頭

2018-08-17

記者鄭名翔／專題報導

苗栗縣議員第四選區（竹南、造橋、後龍）應選九席，包括兩席婦女保障名額。現任副議長陳明朝將「退休」，其餘李文斌、鄭秋風、林寶珠（女）、劉順松、謝芳紋（女）、廖英利（女）及黃聲全皆尋求連任，而此次老將、新秀共十三名參選人中，女性就占七名，女力出頭成為新的觀戰「嬌」點。

國民黨提名的李文斌、鄭秋風、林寶珠皆雄踞後龍鎮，上屆三人在後龍就橫掃逾一萬六千多票，深耕基層，沙場老將可望輕騎過關。

同樣披藍袍的廖英利，曾有意轉戰竹南鎮長，後決定續戰議員；陳碧華（女）上屆因案遭解職，此次捲土重來，有立委陳超明力挺，實力不容小覷；竹南鎮民代表張佳玲（女）身兼縣長徐耀昌秘書，勤跑基層 對黨內前輩威脅不小。

民進黨謝芳紋問政屢出奇招，讓人印象深刻；劉順松上屆高票落選，後因陳碧華遭解職遞補，此次盼再接再厲。

無黨籍黃聲全上屆初試啼聲就脫穎而出，累積相當基層實力；新面孔徐曼珣（女）外型亮眼，勤走基層遍訪里長，年紀輕輕卻頗接地氣。

時代力量力拚插旗苗栗，推出年輕律師宋國鼎，家鄉子弟站街頭喊聲，獲得不少父老關愛。另有挺綠的小英之友會造橋分會長陳清鑫、中華統一促進黨臥龍黨部造橋總召張梅蘭（女），皆有意角逐一席之地。