〈北部〉《新竹縣議員、鄉鎮市長選情初探系列報導─新豐鄉》八搶一 新豐鄉長參選爆炸

2018-08-17

記者廖雪茹／專題報導

無婦女保障名額 縣議員5搶3

新豐鄉長選舉，連續兩屆同額競選，下屆卻出現八搶一參選爆炸，堪稱新竹縣十三鄉鎮市長選舉中最激烈的戰區；縣議員方面，下屆從四席減為三席，無婦女保障名額，目前是五搶三局面。

國民黨有四人表態參選新豐鄉長，包括現任縣議員羅春蘭、鄉民代表會主席許秋澤、鄉公所祕書徐煒傑與前鳳坑村長姜政焜；與民國黨合作的前縣議員黃金樓也將加入角逐。

民進黨則有瑞興村長何寬森、前鄉民代表林祺鐵兩人；坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅則以無黨籍投入選戰。

曾任兩屆代表的羅春蘭，是目前唯一表態參選鄉長的女性；連任代表會主席的許秋澤，挑戰鄉長爭取擴大為民服務；出身新庄子徐家的徐煒傑，曾任鄉代並有公部門歷練，輔選經驗豐富；曾任鳳坑村長的姜政焜，率領青年軍團希望「改變」新豐。

擔任五屆瑞興村長的何寬森，力抗濫倒砂石業者，決心參選鄉長守護家園；曾任村長、三屆代表的林祺鐵，擁有捷運公司歷練，獲民進黨提名上陣；前縣議員黃金樓打出「金黃正能量」口號，期望為新豐帶來新氣象；坑子口靶場權益自救會會長鄭進宅，為爭取權益，投身鄉長選戰。

議員部分，三名老將積極爭取連任，包括議長張鎮榮、曾任兩屆鄉長和兩屆代表（含主席）的鄭清漢、獲民進黨提名的前新竹縣黨部主委吳傳地。

此外，兩屆新豐鄉長任期屆滿的徐茂淦，雖因涉案遭羈押中，但除非因貪污罪判決確定，仍可登記參選；新人則有從教育界轉換跑道的現任松林村長何智達」。