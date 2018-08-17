〈北部〉《桃園首例》沒去過外縣市 大溪60歲婦染登革熱

2018-08-17

確切感染源待釐清

〔記者許倬勛／大溪報導〕桃園市今年出現首例本土登革熱個案！市府衛生局昨公布，大溪區一名六十多歲女性，七日開始高燒不退、一度達39℃，十五日檢驗確診感染登革熱第一型，也讓桃園連續三年都有本土登革熱發生；衛生局表示，該女性近期無出國史，也沒有去過外縣市，接觸者無疑似症狀，確切感染源仍待釐清。

疾管署統計，今年截至昨天為止，國內共計十六例登革熱本土病例，分別為新北市十一例、台北市二例及高雄市、嘉義縣、桃園市各一例。

接觸者無疑似症狀

衛生局表示，這名女性患者在感染潛伏期間，活動地區以大溪、復興兩地為主，感染源仍待釐清，目前住院治療中，家中成員無疑似症狀，附近鄰里也無病兆，昨出動上百名防疫人員在患者住家附近實施預防性化學防治噴藥，清除一三五個積水容器，為防堵疫情擴散，避免孑孓孳生，逐戶發送千瓶氣霧式殺蟲劑並加強民眾衛教。

衛生局提醒，民眾近期如要前往大溪、復興區，要落實防蚊措施，著淺色長袖衣褲、噴灑防蚊藥劑等以免感染，若出現發燒、頭痛、腹瀉、肌肉痠痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利診斷、及時通報與治療，相關疑問可電洽市民熱線：1999，或衛生局防疫專線：0800-033-355。

衛生局表示，疑似登革熱病人可使用「登革熱NS1抗原快速診斷試劑」輔助診斷，只要一滴血，卅分鐘內即可完成登革病毒檢驗，桃園市有廿六家醫療院所配置登革熱NS1抗原快速診斷試劑。