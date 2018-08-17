〈北部〉桃園明年度歲出預算1159.98億 教科文佔比最高

2018-08-17

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市長鄭文燦昨天在市政會議宣布，明年度總預算案歷經兩個月審議籌編，已確定歲出規模達一一五九億九千八百萬元，比今年度增加五十九億四三六二萬元，有廿七％為資本門支出，建設著力多，其中，教育科學文化支出有卅八．六四％、占比最高，將投入市立美術館、圖書總館、流行音樂劇場、國民運動中心等建設，以及校園「班班有冷氣」計畫等，此外，綠線捷運、鐵路地下化等軌道建設明年也將陸續啟動。

人口成長致歲出增加

鄭文燦指出，明年度總預算案歲出增加，主因為桃園人口成長，衍生公共建設等多元需求，名列第一的教科文支出編列四四八億二二三九萬元，其中規劃市立美術館、圖書總館與分館、流行音樂劇場、城市故事館等，共編列十一億三千四百萬元；十座國民運動中心、五座體育園區、三十座天幕球場及六座棒壘球場及籌辦全國運動會，共編列十一億一千五百萬元。

明年推動班班有冷氣

教育投資方面，明年推動「班班有冷氣」計畫、校舍改建、新建活動中心、增設幼兒園，預算共廿億零一百萬元；社會福利部分，長照政策廿一億三千一百萬元、生育及育兒津貼十九億五千萬元、租金補貼及包租代管計畫七億三千八百萬元。

6項軌道工程動起來

此外，鄭文燦表示，明年綠線捷運、中壢延伸線、三鶯線延伸線、捷運棕線、機捷延伸線、鐵路地下化會陸續「動起來」，共編列廿四億零六百萬元；開瓶計畫編列六十四億九千一百萬元，河川整治與污水下水道系統、雨水下水道等防災工程，編列五十一億五千萬元。

鄭文燦說，因「公共債務法」改變，明年舉債上限必須調降到一四一億四千八百萬元，比今年度少卅一億五○三八萬元，希望各局處開源節流、撙節預算，但他強調，明年度歲入歲出的短差比今年減少卅一億五○三八萬元，顯現市府對減債的努力，將秉持財政穩健原則推動市政。

「千里之行始於足下！」面對藍營頻抨擊狂撒錢、沒願景，鄭文燦說，他有願景，也有魄力、行動力，會根據市民的需求，讓桃園的願景「光速前進」。