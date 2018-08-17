〈中部〉砂石車分流 神岡新庄里聯外道通車

2018-08-17

〔記者歐素美／台中報導〕神岡區新庄里聯外道路通車！神岡區新庄里和睦路因砂石車往來頻繁，學童及機汽車與砂石車爭道，險象環生，市府斥資一億四千多萬元，新建新庄里聯外道路，昨舉行通車祈福典禮，砂石車與一般車輛分流，民眾不必再與砂石車爭道，並有助於改善和睦路交通壅塞情形。

神岡區新庄里聯外道路通車祈福典禮，昨由市長林佳龍主持，建設局長黃玉霖、神岡區長王基成、清水區長張明昌、立委洪慈庸、市議員蕭隆澤、張雅旻等皆出席剪綵。

市長林佳龍表示，造橋鋪路就是要讓市民有安全的用路環境！神岡區新庄里聯外道路工程較複雜且耗時，地方也爭取多年，感謝洪慈庸立委爭取中央補助三千四百萬，經水利局與建設局共同合作，順利完工。

水利局表示，神岡區新庄里聯外道路原本在台中縣時期即要施作，當時縣府並撥款兩千萬元給神岡鄉公所，要求先行施作橋樑，當時第三河川局基於防洪等考量未同意，致經費被收回，市長林佳龍上任後積極推動才完成，但橋樑經費也從兩千萬增加至七千多萬，水利局在橋樑兩頭並鋪設道路，又花了七千多萬，總經費共一億四千多萬元。

建設局表示，新庄里聯外道路連接神岡區堤南路至清水區客庄路，總長度約四．八公里，鄰近國道四號，以橋樑跨越軟埤仔溪，通車後可降低砂石車往來新庄里主要道路，降低砂石車對一般用路人安全的衝擊，提供神岡地區學童及市民更舒適且安全用路環境。