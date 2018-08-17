〈中部〉湖中宮殿、紅鵲橋 台中公園七夕點燈

2018-08-17

國際燈光大師周鍊設計造景

〔記者張菁雅、許國楨／台中報導〕今天就是七夕情人節，建設局邀請國際燈光大師周鍊為台中公園設計燈光造景，就在今晚七時卅分點燈，其中，日月湖上充滿日式風情的中山橋以赭紅色的線條燈打亮橋面，化身為浪漫紅鵲橋。另外，西屯區一間月老殿昨天舉辦別開生面的聯誼活動，參加者只要捐血即可參加聯誼，特別的是讓女生「欽點駙馬爺」，現場驚喜連連。

位於北區的台中公園佔地三萬多坪，已有百年歷史，為賦予百年公園新風貌，建設局邀請曾為紐約自由女神像進行燈光設計的周鍊及其合作團隊，在台中公園進行光環境再造計畫，日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋等湖邊環境，運用各式燈具及多彩LED燈光，營造浪漫的環湖景色。

湖心亭、日式中山橋景觀再造

經過燈光點綴後，湖心亭在夜間遠望猶如一座矗立湖中的美麗宮殿；日月湖底也裝設LED水底燈，會隨著時間和噴泉變化，調配投射燈光變換顏色。

日月湖上充滿日式風情的中山橋，以赭紅色的線條燈打亮橋面，橋底下兩側裝設投光燈，打亮牆底下紅色結構，看起來就像是一座牛郎與織女相會的紅鵲橋。而中式磚造的中正橋則在拱橋兩岸安裝投射燈，並在每個柱邊裝設踢腳燈，加上橋底中央的投光燈，凸顯橋身流線感。

建設局表示，台中公園光環境再造計畫今晚七時卅分正式點燈，歡迎情侶們前來感受浪漫氣氛，未來也將配合節慶、假日及活動需求，以多種燈光變場模式，讓公園在夜裡更熱鬧。

慈德月老殿 捐血男女參加聯誼

而在七夕前夕，慈德月老殿舉辦捐血送聯誼活動，男女生捐完血，就能參加聯誼，現場還有塔羅問牌、八字命理、整體造型、理財規劃等八個攤位諮詢，並進行男女互動，讓原本互不認識的男女從一開始有點尷尬，進一步有話題聊天，成功炒熱氣氛。

重頭戲則是女生欽點駙馬爺活動，每輪由十三位男生戴上紅色頭巾，一位女生手持月老拿的龍頭柺杖掀開其中一位屬意男生頭巾。首輪上場的張小姐說，不求對方大富大貴，但希望互相扶持，真心對待。