〈中部〉綠川、柳川整治 通過豪大雨考驗

2018-08-17

溪水暴漲 景觀整治工程被質疑

〔記者歐素美／台中報導〕日前台中下起豪大雨，柳川溪水暴漲，有網友質疑是受到市府景觀整治工程的影響；水利局長周廷彰表示，柳川原本就是都市河川、排水河道，除了景觀外，排洪才是首要任務，河道排放洪水是應有的正常現象，重點是柳川沿岸並未淹水或溢堤，顯示市府的整治防洪成功。

水利局指出，柳川或綠川流經人口密集的市區，因此整治時皆採低衝擊開發模式，本月十三日豪大雨，綠川、柳川皆順利排洪，驗證綠川及柳川整治以防洪為優先，已有效保護都市民眾安全。

植栽綠美化 大幅增加透水面積

水利局表示，柳川整治前，河道為傳統混凝土形式，河岸透水率幾近於零，市府將中正柳橋至民權柳橋的河道改為綠化緩坡型式，透過透水性鋪面、入滲溝、雨花園、植生溝等，進行植栽綠美化，同時保留原有老樹，增加約六千平方公尺透水面積。

綠川則不僅加入如仿水田式的自然渠道、大面積河岸綠帶、雨水撲滿等工法，人行道並以透水鋪面增加入滲面積，將河段透水面積從五百平方公尺增加至五千平方公尺，並保留原有喬木，新植百餘株的樹木及四萬多株灌木、草花，增加五倍綠化面積，以減輕降雨逕流對環境水體的衝擊，發揮快速排洪功效。

水利局藉由設置排水道、雨水下水道、抽水站、滯洪池及土地開發排水計畫審查，讓流域內土地分擔蓄保水責任，三年來中市增加四十二萬噸滯洪量，總滯洪量達一五七萬噸，將水災降到最低，改善八十處易淹水點，以往靜宜大學前常淹水，整治後未傳災情。