〈中部〉竹山國小游泳池 請不起救生員

2018-08-17

他校借用得自聘

〔記者謝介裕／竹山報導〕南投縣竹山鎮唯一公立的竹山國小游泳池，提供鎮內國小至高中學生上游泳課，除設施老舊腐朽外，更因經費不足，恐是全台唯一請不起救生員的公立游泳池，因而各校學生前往上游泳課時得自請救生員，引發民怨。

縣長允籌措經費

南投縣長林明溱昨前往了解表示，以他擔任集集鎮長建設游泳池經驗，認為可配合太陽能等綠能發電，引入附近山區的泉水供泳池使用，雖然初期建置費用較高，但長期下來，水電費過高問題，便可有效改善，至於經費不足問題，則縣府會想辦法籌措，以確保學童游泳安全。

設施老舊腐朽

竹山國小游泳池係在九二一大地震後，配合五育均衡發展政策興建的標準游泳池，惟泳池服務台、佈告欄迄置物櫃，都是木材打造，長期在潮濕環境下，多數已腐朽，有危及泳客安全之虞，且校內井水金屬含量過高，泳池的水只能以自來水替代，每年光是水費就高達三十萬元。

校長鄒庚辛表示，由於經費不足，請不起救生員，只得在管理辦法中載明「借用他校使用時，由各校自聘救生員」，換言之，只要沒有合格救生員陪同學生前來，便不能使用。

縣議員蔡宜助、中山里長莊士德指出， 竹山國小游泳池一年約需六十一萬元開銷，縣府每年只補助四十萬元，校方須倒貼二十萬元，為了維持泳池營運，從校長到教師辦公室，在目前如此炎熱天氣都仍未開冷氣，建議縣府補助該校經費。