〈中部〉集集路燈更新號碼牌 報修不卡卡

2018-08-17

鋁牌代替舊款貼紙

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集鎮有超過二千五百盞路燈，尤其偏遠山區住戶，返家都得仰賴路燈照明，惟路燈不亮報修，經常因位置不明確，或燈桿上沒有標註編號，造成聯繫與維修的困擾，為此，公所積極更新燈桿編號牌，透過裝設耐用的鋁製牌面，附上編號與公所電話，若有路燈不亮，只要打電話、報號碼，公所就能盡速前往搶修，讓報修通報不再「卡卡」。

集集鎮面積雖不大，路燈也多集中在市區，但因山區也有住戶，路燈可說是居民返家的重要公共設施，過去公所在燈桿上設置的編號牌，用的只是防水貼紙，禁不起風吹日曬雨淋，有不少編號牌因此脫落，造成報修上的不便。

公所表示，近年持續更換燈桿鋁製編號牌，目前全鎮有二千五百多盞路燈，多已配置新式編號牌，除了部分山區、綠色隧道仍有零星既有貼紙編號牌尚待更換。

附上編號與公所電話

由於以往碰到位置不明的路燈報修，都要向民眾確認多次，甚至要請民眾提供最近有編號路燈的位置，維修人員才有辦法找到，不僅得多花時間聯繫，也影響維修效率。

此次更新作業，是將過去曾建置的路燈編號牌全數換新，並納入新增的路燈，未來報修工作將會更有效率，確保居民夜間用路安全。

公所也說，雖然已全力汰換舊式貼紙編號牌，但為防漏網之魚，也籲請鎮民如發現有尚未更換成鋁製編號牌的燈桿，儘速向公所通報，將會迅速派員前往處理。