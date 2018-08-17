〈中部〉10年首見 王功漁港萬尾魚群暴斃

2018-08-17

海水高溫溶氧量低

〔記者陳冠備／芳苑報導〕彰化縣著名觀光漁港王功漁港出現大量死魚，上萬尾魚屍體沖到漁港碼頭，連岸上馬路上也有，腐臭魚腥味讓遊客掃興離去。當地民眾認為，第一次看到大量魚群暴斃在漁港內，擔憂是漁港受污染。王功漁港管理單位表示，因夏季炎熱，海水高溫溶氧量低，又遇上一個月內的大滿潮，才會魚屍遍布漁港。

施姓遊客說，前日傍晚帶妻兒到王功漁港欣賞著名的王功夕照，車子一開入漁港，就聞到陣陣腐臭味，仔細看漁港周邊，竟布滿密密麻麻的魚屍，有些已經腐爛發臭，無心留下欣賞夕照，掃興離開。

附近釣客說，每當在大雨加漲潮，漁港旁出海口就會有魚屍出現，懷疑是出海口上游工廠、畜牧業者趁機排廢造成污染，小魚缺氧才會暴斃，釣客也說，魚群暴斃情況每年發生二、三次，希望政府重視污染問題，否則以後都沒有魚可釣了。

遇大滿潮 魚屍湧到馬路

對此王功漁港管理組組長粘清課表示，魚群暴斃發生在十四日，不過這次大量死亡與往年因春夏交替突然變熱，水中藻類增生造成「泛池」氣候條件不同，研判是近日高溫不斷，當地缺乏地形雨（午後雷陣雨）降溫，漁港內淤沙沈積多又缺乏對流，海水溫度飆高，溶氧量降低所致，加上當天（日）是大滿潮，死魚才會湧到馬路上，這也是近十年王功漁港內首次發生大量魚群暴斃。

魚屍清出半公噸 監控水質

縣府農業處副處長郭至善表示，昨日獲報後已派員前往清除魚屍，死亡魚種多為環球海鰶與豆仔魚，初估約有上萬尾以上，多半是七至十五公分左右的小魚，清除重量約半公噸，不過仍有不少魚屍卡在碼頭邊淤沙處，難以用人工清除，須等下次漲潮視情況再處理，郭治善也說，魚屍曝曬多日，是否因污染所致難以檢驗，已請水源有關單位進行監控；彰化縣環保局副局長林孟弘表示，研判是氣候變異過大，暴雨加上高溫溶氧量低所致，但詳細原因已派員稽查中。