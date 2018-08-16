〈南部〉街道美術館18日開幕 來海安路看秀

2018-08-16

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「街道美術館PLUS」將於十八日熱力引爆！南市都發局昨日暖身宣傳，開幕活動當晚七點開始，海安路將首度變身為時尚秀伸展台，結合藝術及精彩的街道表演。

開幕活動將由台南在地優質稻草人現代舞團與國內知名的凱渥模特兒，以現代舞與走秀方式介紹裝置藝術作品；接續由知名聲光藝術家姚仲涵，以作品「城市光電獸」為主題，光、電、聲的現場燈光音樂秀，呈現台南這座城市的爆發力與能量。

火車站圓環北站有免費接駁車

開幕活動在海安路、中正路口盛大舉辦，當日下午六時起封街。都發局長莊德樑表示，「府城客運」於開幕當天，在台南火車站圓環北站（雙層巴士站），自中午十一點至晚上六點每小時一班的免費接駁直達公車，民眾可搭乘前往海安路，再沿中正路慢慢逛回去，減少塞車及找不到停車位的困擾。

開幕限量送導覽手冊、藍牙耳機

策展單位都市藝術工作室表示，街道就是座「美術館」，參與的廿幾組藝術家都具國際水準，當天限量提供精美導覽手冊與藍牙耳機各二千份。兌換時間為下午四點半至晚上六點半，精美導覽手冊可至開幕現場各服務台索取。藍牙耳機兌換辦法為掃描QR code，至「街道美術館PLUS」Facebook粉絲專頁按讚，並在開幕貼文留言區上傳與「街道美術館PLUS」任一作品的合照；或是與「街道美術館PLUS」任一作品合照，上傳至Instagram#街道美術館PLUS。