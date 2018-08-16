〈南部〉西拉雅趣飛車飆創意 黃色趴同歡

2018-08-16

前35隊享5千元交通補助

〔記者劉婉君／台南報導〕總獎金四十五萬元的台灣自行車節—西拉雅趣飛車，已連續第五年舉辦，迄今已有超過百件作品，今年報名時間至十月八日截止，前卅五隊並有五千元交通補助，西拉雅國家風景區管理處廣召全國好手發揮創意，造車參賽。

西拉雅趣飛車活動每年都吸引不少親子、學生、社會人士或企業組隊報名，還有科技大學工設、機械科系將比賽作品列為學習成績，長四百公尺的競賽跑道，比造型、速度還有操控度，歷屆呈現的創意天馬行空，有變形金剛、噴火龍，去年冠軍車則是用瓦楞紙打造而成的挖土機。

穿黃衣免費入園走馬瀨農場

十一月廿五日活動當天，並將以「黃色西拉雅」為主題，邀民眾揪團來開黃色趴，上午十點前穿著黃色服飾就可免費入園走馬瀨農場。

西拉雅國家風景區管理處長張隆城表示，去年與走馬瀨農場首度推出活動當天早上十點之前免費進場優惠後，到場觀賽的民眾大幅成長。今年延續限時入園優惠，而以黃色為主題，則是因為西拉雅有嘉南平原的黃金稻浪、五座水庫可賞日出與夕陽、還有芒果及蜂蜜等黃色物產，希望民眾都能穿上黃色服飾到場同歡。

活動現場還將安排樂團LIVE表演、露營設備專區體驗、電動車體驗、在地農特產、美食餐車等，並有「樂玩西拉雅．打卡抽好禮」活動。小北百貨加碼兩萬份三十元折價券，將送給當天入場的民眾，迪卡儂則加碼三萬元等值商品券，將送給最佳團隊精神獎的隊伍。