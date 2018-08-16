〈南部〉開元轉運站案 朝野議員護綠地

2018-08-16

民間也發起 搶救美國學校遺址

〔記者蔡文居／台南報導〕「開元綜合交通中心」（開元轉運站）為台南第一個民間投資轉運站ＢＯＴ案，正著手辦理招商，因地方仍有「異見」，民間人士也發起成立「搶救台南美國學校遺址聯盟」，要求保留原美國學校綠地。昨天朝野議員不分黨派，要求交通局要慎重三思，不要為了蓋水泥大樓而破壞綠地。

交通局：居民尚待整合 未定案

交通局長林炎成表示，「開元綜合交通中心」（開元轉運站）日前已召開地方公聽會，目前尚在整合居民意見中，原先預計八月份進行第二次招商公告，但因居民有不同意見，目前尚未定案，之後還會繼續整合各方意見，再召開公聽會做修正。

台南市議會昨天進行交通局及觀光局業務報告、質詢，包括市議員陳怡珍、洪玉鳳、邱莉莉等人，均對開元綜合交通中心ＢＯＴ案提出質詢。

陳怡珍表示，現代城市中要保留一塊綠地不容易，尤其該腹地原先是美國學校，極富歷史文化意義；當地交通平日就很繁忙，未來若作為轉運站，附近交通必然打結，再加上不遠處就有兵配廠臨時簡易轉運站，開元綜合交通中心是否能達到預期功效，交通局需要好好評估，呼籲交通局不要為了蓋水泥大樓而破壞綠地，留給下一代與居民散步、回憶台南的好地方。

洪玉鳳也說，當地綠地不多，道路又不寬，未來雖有可能帶動地方發展，但對地方交通衝擊也大。

邱莉莉要求交通局「三思再三思」，她說，像南紡購物中心設立後，周邊商機並未更活絡，反而每次辦活動附近道路都塞車，未來開元轉運站ＢＯＴ案，附近店家恐怕也無法進去做生意，交通打結受害的反而是地方。

林炎成表示，該案涉及都市計畫，因該地是商業區和停車場用地，並非綠地，因未開發才被認為是綠地。重申還會再溝通，未來也會謹慎評估，目前沒有預定時程，會再聽大家的意見。