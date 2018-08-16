〈南部〉韓國瑜台北談政見 陳其邁團隊︰週末候選人

2018-08-16

批「找打壓高雄官員背書 是請鬼拿藥單」

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市長參選人韓國瑜昨在台北發表政見，邀馬政府時期官員與立委站台；民進黨高市長參選人陳其邁發言人團抨擊，找曾打壓高雄的官員背書是請鬼拿藥單，並指韓天天到台北，快成為週末候選人。

昨為韓國瑜站台者包括張善政、尹啟銘、杜紫軍、曾銘宗、賴士葆、費鴻泰、陳宜民、林祖嘉、許淑華。

陳其邁競辦發言人團由立委李昆澤、趙天麟，高市議員邱俊憲、高閔琳上陣，質疑韓國瑜明明參選高市長，卻不斷在台北開記者會，內容都是唱衰高雄，質疑韓根本是在選台北市長！

發言人團進一步指出，有北市議員參選人集資贊助韓公車廣告，完全是天龍國連線的唱衰高雄；反觀陳其邁前日帶領在地議員參選人，與新北市長參選人蘇貞昌在高雄合體，形成嫌高雄、挺高雄的強烈對比。

為韓國瑜站台者 大多與高雄無關

發言人團表示，昨為韓國瑜站台者，除陳宜民勉強與高雄有淵源，其他都與高雄無關，且都是一再貶低高雄的天龍國高官，只會說風涼話，過去對高雄相關承諾無一不跳票。

發言人團直言，高雄縣市合併後，馬政府對高雄補助短少八一八億元，捷運計畫更被退回廿七次，當時打壓高雄建設的人卻跑來為韓背書，只是更加深外界對韓國瑜專門唱衰高雄的印象。

立委趙天麟則以前經濟部長尹啟銘為例，任內曾說台灣股市上看兩萬點，不只八年來從未達成，被追問後竟稱只是玩笑話，還說馬英九選總統時的「馬上好」承諾是選舉口號，對於樂陞案門神、是否協助坑殺投資人的指控，尹也從未清楚交代。

前金管會主委曾銘宗曾說金管會管不到兆豐海外分行洗錢，還有曾說馬習會是國內事務的林祖嘉，都是爭議性大於專業性、備受質疑的角色。

發言人團感慨，韓一直在台北唱衰高雄，讓高雄人情何以堪，且韓天天去台北，快成為週末候選人。

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