〈南部〉千人微笑牆 歸來社區說故事

2018-08-16

青年工作隊辦攝影展

〔記者羅欣貞／屏東報導〕連結社區世代對家鄉的情感記憶，屏東市歸來社區青年工作隊成員，利用暑假走訪社區巷弄拍下一千一百位居民的微笑照片，以蒙太奇馬賽克手法拼成千人微笑牆，十七日、十八日上午在歸來火車站高架橋下，舉辦社區攝影故事展。

｢歸來有三寶，但我只知道牛蒡…。」、「歸來也有防空洞？」，歸來社區除了慈天宮前超過三百年歷史的雞蛋花老樹，是居民生活中的共同記憶外，也還保有許多傳統文化與人文故事，歸來青年工作隊今年透過縣府文化處協助，策劃社區攝影故事展，記錄故鄉的各種風貌。

青年們徵求與歸來相關照片，收集到近百張，製成明信片式的月曆；這群青年也深入市場、在廟前、或到關懷據點，一一捕捉男女老幼的幸福笑臉，拼湊成一幅寬三公尺、高兩公尺的「微笑牆」。

深入巷弄 捕捉幸福笑臉

青年工作隊成員溫子毅今年將上大學，他表示，藉由攝影分享，讓社區人說自己的故事，同時讓更多年輕人關注家鄉；也有成員說，有時被拍者笑不出來，「我們只好先笑，逗樂他們」。

歸來青年工作隊有約二十年歷史，從高中到大學、就業青年都有，成為社區營造主力；歸來社區發展協會理事長吳漢霖表示，此次收集了近四分之一的歸來居民微笑，希望未來繼續再拍，讓歸來人的臉孔世代相傳。