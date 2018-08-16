〈南部〉台東釋迦銷美200噸 續洽日本市場

2018-08-16

開拓多元市場 集貨場農友忙

〔記者張存薇／台東報導〕香甜營養的台東大目釋迦進入盛產期，為了開拓更多元市場，台東地區農會今年推動釋迦進軍美國，康樂、建和集貨場農友更以人力逐顆分選，忙得不可開交，卻也喜上心頭，東區農總幹事李建通表示，這次赴美目標出貨兩百噸，並持續洽談進入日本市場。

台東鳳梨釋迦外銷中國約十七年，目前狀況穩定，但夏天開始採收的大目釋迦因較易軟熟、不耐儲運，雖曾試銷過中國，但效果不佳，這次東區農與貿易商合作，改採「冷凍海運模式」，李建通說明，就是農友採收後，挑選出品質佳的果品以套袋網分隔保護，運往西部放軟熟後，再抗氧化處理、急速冷凍後運往美國，而解凍後即可恢復口感，在美國超市開賣。

他表示，外銷果品依台北果菜市場批發均價收果，小到大果價格約在每公斤五十到一百元之間，預計一週約可累積約一貨櫃十二噸果品，九月起則在美國加州大華超市展售，預計每個週末行銷，為期兩個月。

康樂產銷班長陳有利說，今年因為風調雨順，釋迦夏期果品質很不錯，產量預估增加三成，還好推動外銷分散市場，內銷價格可望維持一定水準。

冷凍模式外銷 免病蟲害檢疫

李建通說明，以往大目釋迦僅供內銷，為了要拓展更多元市場，也避免鳳梨釋迦過度集中中國市場的風險，因此爭取進軍美國、日本，而大目釋迦以「冷凍模式」外銷，因為不是鮮果、而是以「冷凍食品」方式出口，可以免除病蟲害檢疫問題，也解決釋迦易軟熟、不耐儲運的困擾。