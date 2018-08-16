〈南部〉大雨沖刷 東區、永康路面現坑洞

2018-08-16

工務局：已分別派人查看修復

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市十四、十五日連續兩天發生大雨，並有短時強降雨，造成東區崇明十街與崇明路口十五日上午十時四十分左右、永康區大灣路九三八號前十四日晚間十時半分別出現坑洞，由於崇明路四年前曾翻修過路面，疑似地下涵管接箱涵有滲漏，今天將開挖進一步了解原因。

工務局表示，一般道路通常五至十年就會翻修維護，但若是車輛行駛頻繁，翻修時間會再縮短，以上二條道路都是重要道路，車流量大，又逢這兩天大雨，才會發生破洞情形，均已派人查看修復。

工務局也說明，路面產生坑洞原因不乏因路面老舊，表面產生裂縫，若有連日豪雨滲入，往往導致表層的瀝青混凝土與底下的基礎分離造成坑洞。

崇明路口 初判地下涵管接箱涵滲漏

昨天崇明十街與崇明路口這處破洞，造成一輛路經機車前輪「卡洞」，所幸機車騎士輕傷無礙。不過，由於崇明路約於四年前翻修過，路口有地下管線，工務局初步研判疑似地下涵管接箱涵有滲漏以致泥沙流失，昨日先覆蓋木板及放置三角椎，今日將進一步開挖了解原因，防範路基掏空。

大灣路一年多前翻修 今會勘找原因

至於大灣路九三八號前坑洞，工務局昨日也先派員緊急修補，但該路段一年多前才翻修，並非老舊路面，工務局今日也將邀集相關管線單位會勘，進一步釐清原因。

工務局也呼籲，該局設置道路修補通報廿四小時專線（06）215-5555提供民眾通報，遇有緊急狀況值班人員接到通報後，可立即調派人員進行搶修，讓道路破洞經通報後可迅速處置，減少交通意外。