〈南部〉馬頭山掩埋場 將進行二階環評

2018-08-16

第三次環評大會 委員做出五結論

〔記者陳文嬋、劉禹慶／綜合報導〕爭議不斷的馬頭山事業廢棄物掩埋場申設案延宕三年，昨進行第三次環評大會，歷經五個半小時馬拉松式討論，環評委員會最後做出五點結論，認定對環境有重大影響之虞，決議應繼續進行第二階段環境影響評估。

環評委員會認為地下水分布情形與生態、邊坡穩定及地下水污染等具關聯性，地下水、生態調查尚須釐清；開發地處山崩與地滑地質敏感區，且基地東側有旗山斷層等活動及非活動斷層，有掩埋體崩塌滑落、下陷疑慮；且開發案位於二仁溪上游，鄰近高屏溪自來水水質水量保護區，廢污水如處理不當有滲漏情形，或遇極端氣候污水處理系統無法負荷等情形，恐影響二仁溪灌溉水質及大高雄飲用水質；並應加強與民眾溝通。

台灣水資源保育聯盟召集人陳椒華認為可以接受，她表示，地下水、斷層、生態對環境有重大影響，進入二階段有機會釐清；反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會發言人龔文雄表示不能接受，他認為業者環評作假在先，市府不應接受重來再審，有違社會、文化價值，且開發區有水資源、生態豐富，應列為保護區。

市府環保局昨召開馬頭山事業廢棄物掩埋場環評大會，由副市長蔡復進主持，支持與反對兩派人馬近一千人，集結環保局門前廣場表達意見，雙方隔空叫陣、互別苗頭，自救會串聯四十個環保團體，高喊「馬頭山加油、反對設置掩埋場」。

井垵畜牧場被抗爭 160天離牧

澎湖最大養豬場—井垵萬里畜牧場，鄰近嵵裡居民不滿飄出惡臭，昨日發動圍場抗爭，副議長陳雙全、馬公市長葉竹林都到場關心，農漁局長薛宏營出面允諾，離牧補償金預算通過後，一百六十天完成離牧，一次解決問題。