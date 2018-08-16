〈南部〉愛河整治最後一哩啟動 後年8月完工

2018-08-16

採公辦重劃 興建二座滯洪池

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市代理市長許立明昨宣布啟動愛河整治最後一哩路再造工程，拍板定案採取公辦重劃方式，並興建二座滯洪池，預計後年八月完工，完成整體開發與整治案，不但解決地方淹水，重塑愛河水岸風華，更為地方創造近百億元土地利益。

仁武八卦寮草潭埤 做再造工程

許立明昨與地方民代邱俊憲等人，視察仁武區八卦寮草潭埤，宣布啟動愛河上游最後一哩路再造工程，由市府團隊分工合作，同步進行開發與整治，預定後年八月完工。

許立明表示，愛河全長約十二公里，源自仁武區八卦寮草潭埤，卻因都市開發只剩下蓄水功能，由於部分渠道被填平，造成地方淹水，影響八卦、五和里約二萬人，水利局去年以公辦重劃完成整治北屋排水中下游，增設一．五公頃北屋滯洪公園。

許立明指出，水利局今年沿北屋排水向上溯源，發現渠道斷面未達二年重現期保護標準，既有渠道寬度狹窄有束縮水流情形，必須保留現有埤塘的滯洪功能，以減緩愛河流域淹水機率，並配合地政局一百期公辦重劃、都發局都市計畫變更，打造愛河最後一哩路，重塑愛河水岸風華。許立明說，整治工程包括興建二座滯洪池，並辦理排水工程，拓寬渠道十至十五公尺，整體開發與整治案大約要花十八億元，市府以公辦重劃取得用地，可節省十五億元經費，只需爭取前瞻計畫經費三億元，更帶動地方發展。

重劃工程 預計明年五月施工

地政局推動整體開發總面積二十公頃，都發局將於今年八月完成都市計畫變更草案，地政局重劃工程預計明年五月進場施工，水利局進行北屋排水改善拓寬及護岸整治，預計後年八月完成整體開發與整治工程。

市府去年完成北屋排水中下游整治，搭配開發八十四期市地重劃，帶動周邊土地公告現值上漲三成，每坪市價高達三十萬元，未來這裡開發完成後，若以每坪二十八萬元計算，可望為地方創造近百億元的土地利益。