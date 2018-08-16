〈南部〉達仁鄉歌 唱出排灣原鄉風情

2018-08-16

歷經4年徵選 由高光良創作

〔記者陳賢義／台東報導〕「尊榮五年祭，體操健兒壯，達仁鄉是偉大的家鄉！」台東縣達仁鄉為凝聚各部落間的情感，結合在地文化特色徵選鄉歌，歷經四年的時間，創作者高光良絞盡腦汁完成，歌詞簡短又琅琅上口，日前首度在全鄉運動會中曝光，由創作者和各村村長共同演唱，族人好感動。

結合部落曲風的旋律，並透過歌詞將在地文化特色充分展現，高光良用了成堆紙張，熬夜揉揉丟丟又寫寫，三更半夜靈感來了，拿筆的手怎麼也停不住。高光良說，歌詞要簡短具意義，曲調又要好聽易唱，傳遞達仁鄉的精神，真的好難。「達仁鄉啊！我的故鄉，美麗的排灣原鄉」、「牽手團結建設，希望好故鄉，一齊呀努力開創，繁榮的達仁鄉呀！」鄉歌歷經四年的徵選出爐，台坂村民高韻涵好不欣喜，直呼透過歌曲不僅能將鄉民牽起來，還能帶動部落文化，凝聚族人情感。

搭配些許族語 涵蓋特色景點

新化村民邱程皓則說，獲選鄉歌除了搭配些許族語，還涵蓋了鄉內各個充滿特色的地方，展現豐富多彩的風貌，易學且琅琅上口，鄉民都讚不絕口。達仁鄉長王光清表示，鄉歌對於族人間的凝聚非常重要，因而歷經了很長一段時間徵選；由於鄉歌內容必須緊扣在地特色與人文風情，確有難度，因而投稿件數寥寥無幾，今年終於完成徵選，未來計畫以專業錄音方式製作成EP，讓更多人認識達仁鄉。