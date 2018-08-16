〈台北都會〉行銷台北 米其林主廚星國秀廚藝

2018-08-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕世界美食聖經「米其林指南」出版台北米其林指南，北市觀光傳播局昨偕同米其林主廚前進新加坡秀廚藝，參加新加坡國際旅展並召開記者會，駐新加坡台北代表處副代表戴輝源也到場，分享台北的吃喝玩樂，觀傳局也準備「大禮包」，包括北北基好玩卡、溫泉住宿券、雙層觀光巴士單日券等優惠，在旅展大方贈送，吸引新加坡人到北市旅遊。

觀傳局副局長陳譽馨表示，新加坡來台旅客連五年成長，去年達到四十二萬多人次，較四年前成長十六．六八％，今年一至六月也吸引近廿萬人次來台，比去年同期成長一．○％，成為新南向各國的第二大客源市場。

觀傳局昨在新加坡旅展召開的記者會中，邀請米其林一星餐廳態芮主廚何順凱製作星級料理「迷魂香芋泥鴨」。曾在新加坡打拚的何順凱說，這道料理使用台灣特色的食材，新加坡旅客到台北一定要來嚐嚐台北的美食。

台灣出生、在新加坡發展的藝人李騰也到場，分享心目中的私房美食名單，包括北市東區的粉圓冰、青蛙下蛋、木瓜牛奶、愛玉冰等，他推薦新加坡遊客品嚐滷肉飯及蚵仔麵線，還有獲得必比登推介的胡椒餅、藥燉排骨等小吃。

推廣台北的米其林美食，觀傳局編印《星饗宴 玩台北》手冊，內含米其林及必比登的捷運美食地圖，也能購買將交通、景點及伴手禮都整合在一起的「Taipei Fun Pass北北基好玩卡」，可以在大台北地區走走逛逛。