〈台北都會〉地主討地 古蹟三峽歷史文物館判免拆

2018-08-16

〔記者王定傳／新北報導〕有二百多年歷史的新北市三峽區福安宮，在日治時期有五筆土地蓋辦公廳舍，如今變成三峽歷史文物館、藍染中心，福安宮認為新北市政府占用，要求拆屋還地；新北地院判決，這些建物已指定為市定古蹟，不能拆除，但市府要給付六年的不當得利共一二七萬元，之後再按月支付兩萬餘元的租金。

判市府須按月支付租金

據了解，這五筆土地共約一一一坪，日治時期原稱「三角湧區長役場（庄役場）」，大正年間改為「三峽庄役所」，二戰後再改為三峽鎮公所，號稱是「全台最美麗的辦公大樓」，一九九五年改為歷史文物館和藍染中心。

去年時，土地所有權人福安宮提告要求拆除六十一坪的地上物，還要求市府還地並給付租金；市府主張，在日治時期的明治年間，日本政府經過福安宮及附近的「長福巖清水祖師公」同意，借土地蓋廳舍，做為三峽行政機關「三峽庄役所」，當初是地主同意「不定期限的無償借用」，並非占用。

市府並說，土地上的建物已列為暫定古蹟，今年並指定為「市定古蹟三峽庄役場」，已完成古蹟公告程序，依文化資產保存法不得遷移或拆除。

法官審理後認為，該處是市定古蹟，涉及古蹟保存公共利益，土地所有權人受文資法限制，有必要容忍古蹟存在，且福安宮早知占用一事，直到去年才提訴，行使權利的目的存疑，有違誠信原則，判決不准拆屋還地，但因市府無法證明是無償使用，必須支付租金。