〈台北都會〉《新北首例》瑞芳美食廣場 10月起祭禁酒令

2018-08-16

全面禁止飲酒及賣酒

〔記者俞肇福／新北報導〕歷史悠久的「瑞芳美食廣場」，攤商於七月底開會投票決定，美食廣場從十月一日起全面禁止飲酒及賣酒，是新北市首例，瑞芳美食廣場自治會已張貼公告，讓愛喝兩杯的消費者感到困惑；瑞芳美食廣場自治會會長林文貴說，為了顧客能不能喝酒，攤商討論多年，這一次投票表決通過禁酒令，也請習慣邊吃美食邊喝酒的民眾配合。

林文貴說，以前攤商賣酒或客人自己帶酒來喝，喝多了一言不合大打出手，嚇壞其他客人，且喝酒的人一坐下來，久坐不走，美食廣場的攤位空間不大，影響攤商翻桌率。

兩個月緩衝期加強宣導

瑞芳美食廣場共有三十七攤，七月三十一日開會投票表決，以十七票比十三票，通過攤商不賣酒、也禁止顧客在攤位飲酒；美食廣場張貼公告，給兩個月緩衝期，加強宣導，十月一日禁酒令正式上路。

新北市政府市場處指出，瑞芳美食廣場有多種美食好吃又平價，今年五月美食廣場整修裝潢，重新營業後生意興隆，攤商自治會自發性開會投票，決定十月起美食廣場內禁酒，他們予以尊重。

市場處指出，美食廣場禁酒令屬於市場攤商自治公約，如果民眾硬要喝酒，並無罰則可罰，不像吸菸有菸害防制法可開罰，攤商只能道德勸說，或是婉拒顧客消費。