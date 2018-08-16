〈台北都會〉《新北》鐘錶眼鏡公會敬老 獲最佳領航奉獻獎

2018-08-16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長朱立倫昨天表揚一百七十二個熱心公益、創新服務的團體，他表示，許多為民服務不只是由政府編列預算執行，更重要的是與民間合作，創造最大的福祉；今年首創的「最佳領航奉獻獎」，由主動與市府合作推動「關懷爸媽視角專案」並成立「敬老眼鏡行」的新北市鐘錶眼鏡商業同業公會獲得。

新北市鐘錶眼鏡商業同業公會從二○一七年起，主動與市府合作推動「關懷爸媽視角專案」，市府結合無名氏的善款並由公會出資，深入全市二十九區，動員公會成員及驗光師免費為六十五歲以上長輩檢查視力、配戴老花眼鏡，後來再成立「敬老眼鏡行」，至今已服務七萬多名長者；理事長張彼得表示，這項服務會持續下去，將由驗光師公會接手。

21團體獲頒「領航金獎」

另外，有二十一個團體獲頒「領航金獎」，「新北市道德慈善協進會」多年來關懷弱勢孩童及家庭，透過愛心捐款及助學金，支持學校幫弱勢學童開設第八節輔導課；「社團法人生命勵樂活輔健會」在二○一七年啟動首創的「手搖自行車公共服務系統」，捐贈三十輛手搖車給市府放置在各河濱公園租借站，免費提供給身障者及六十五歲以上老人使用，檢視路阻及無障礙設施，為無障礙的自行車運動環境貢獻心力。

「社團法人中華民國解癮戒毒協會」首創戒毒酬賞機制，減輕戒毒者的醫療費用負擔；「新北市佛教會」在佛誕文化節廣邀全國寺廟「千僧托缽」祈福，募得約四百七十萬元，全數捐給社會局實踐公益。