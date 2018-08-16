〈台北都會〉姚文智：陳菊辦世運沒提過委屈

2018-08-16

柯競辦：柯受委屈 換總統登世大運

〔記者周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕台北市長參選人柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒前天說，總統蔡英文能以總統身分站上世大運講台，是柯與中國談判受委屈換來的。民進黨台北市長參選人姚文智昨指出，二○○九高雄世運，時任總統馬英九站上台，當時的高雄市長陳菊也沒提到任何委屈、功勞，「大家可以比較看看」。

2009高雄世運馬總統上台

柯文哲於雙城論壇表達「兩岸一家親」，立場反覆遭各界批評，林昆鋒前天上廣播節目表示，當時大家怎會知道在世大運的談判過程中，柯受到哪些委屈，「講出讓對方接受的話語，才能換取總統上台的機會，但能夠和人家說你有多委屈嗎？」盼大家能給柯一些空間。

姚文智昨天上午前往中山市場拜票，行前受訪談到林昆鋒此番言論，是否認為是柯在攬功？姚說，外界自有定見，二○○九高雄世運，前總統馬英九站上台，陳菊也沒提到任何委屈、功勞，「大家可以比較看看」。

柯文哲昨天上午出席中等學校校長會議暨實務工作研討會，會前接受媒體聯訪，被問到林昆鋒這一席話，柯表示，這要脫鉤、分開講，既然世大運在台灣辦，有一定的規格，在對等跟尊嚴的原則底下，這正是後來為何他會兩次在四個互相後面，加上第五個「互相諒解」。

柯直言，總不可能讓總統上台，卻不叫做中華民國總統，那個稱號還是要有，因此當時跟中國談，後來他們開閉幕也不來了。他感嘆，「以後要辦也是很難」。

柯：沒有犧牲什麼 做了就做了

媒體追問，柯文哲犧牲什麼而感到委屈？柯起先僅說，「也沒有犧牲什麼，做了就做了，替國家做事沒有什麼委不委屈，撐過去、扛過去就好」，隨即又吐苦水，「我相信其他城市辦世大運都不用牽涉到這種談判，實在是…」。

至於總統蔡英文有無指示要委屈行事？會不會覺得總統對他有虧欠？柯不願正面回應，只嘆口氣說，「沒有啦！從頭到尾要自己去應付」、「不會啦，習慣就好」。