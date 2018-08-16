〈台北都會〉議員批柯「公車上班秀」 耗3倍警力

2018-08-16

「統神」拍柯上班 議員秀警力截圖

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲去年十月起每天搭公車通勤上班，但知名實況主「亞洲統神」張嘉航在YouTube發表於柯文哲家巷口拍攝畫面，台北市議員王世堅昨秀出截圖，發現柯身邊除了一名隨扈外，竟跟著至少九名警員；王世堅昨痛批，柯浪費公家資源，動用以往市長的三倍戒護人力，成就自己的「公車上班秀」，製造微服出巡形象，根本是沽名釣譽，欺騙市民感情。

柯：只有隨扈跟 指控要有證據

柯文哲昨受訪說，每天搭公車只有隨扈跟著，沒有王世堅講的那樣，「指控人家要有證據，他去哪裡拿到證據的？」

巷口7警 陪走到車站還有3人

不過，統神十三日YouTube發表「原來突襲市長是這種感覺」影片，指七月廿六日他在柯文哲家巷口拍攝畫面，巷口就有兩名制服警員、五名便衣刑警，其中三名便衣詢問統神來意，統神說明想拍市長搭公車上班、問市長是否記得日前同吃便當的網紅？員警提醒統神不要打擾市長，統神回說只是搭公車、不會煩柯。

此時，柯文哲走出巷口，身旁跟著大陣仗人馬，有當天訪問柯的家長及兩位小朋友、一位持DV的側拍人員，也是早上在柯家樓下等待；柯當時身旁有一名隨扈，還有兩名便服員警，跟隨柯走至公車道，所以連同站在巷口的七位制服、便衣警察，除了隨扈之外尚有九名員警隨侍。

當天柯面對統神提問，並未搭理，統神也放棄跟柯搭車；失望之餘，統神納悶說「之前都不知道，原來這麼多人看他（柯）上公車」。

王世堅昨天秀出統神拍攝影片的相關截圖，計算畫面員警人數，當天至少有九名轄區員警、便衣警察，甚至有便衣警車（刑警用偵防車）跟隨公車戒護。王世堅為市警局叫屈，指柯是直屬上司，官警不能講冒犯柯的話。

王世堅：坐公務車 3人可解決

王世堅說，柯文哲的公車上班秀有維安問題，過去市長公務車加上隨扈，三人即可解決，上班時間一到，市長及隨扈從官邸門口上車走人，行程機密又安全。如今柯耗掉三倍以上人力，在市民面前曝光做秀、假裝親民，反而使行程曝光，須動用更多警力、市府資源維安；不過他相信柯文哲很聰明，接下來會減少警力。

警局：3警陪到站牌 隨扈跟上車

台北市警察局昨則發新聞稿指出，柯文哲搭公車上班首日，要求節省警力，勿增派人員，長期以來柯文哲出家門時僅由隨扈一人、寓所警衛一人、正（副）所長一人，共三警陪同走到公車站。柯搭公車上班時，車上只有一名隨扈，另兩人隨即返回駐地服勤，並無其他員警上車陪同，也沒有警車或偵防車和公車同行。對此，王世堅不滿指出，「難道在巷口維安的員警都不算嗎？」

對於統神拍到九名警力，警方解釋，當天有媒體要拍攝柯文哲，加上有家長帶小孩拜訪柯，所以警力較多。但王世堅反批，警方說法牽強，柯若早上要在家門口做秀、當網紅攝影，警方就須加派人力，這不就是浪費公家資源？