〈台北都會〉太陽能電子紙站牌 石門洞先試辦

2018-08-16

石碇老街也將設置 具低耗電特性

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府將在偏遠、接電不易的區域，試辦免接電的電子紙智慧型站牌，選定海邊的石門洞及山區的石碇老街兩處，其中石門洞站昨天設置完成；交通局長王聲威說，有別於現行動態看板，電子紙全版面顯示的方式，具低耗電特性，再搭配太陽能供電，可以解決無法接電的問題。

新北市有五千多處公車站，其中一千五百處設有智慧型站牌，其餘多因要開挖路面、要有管線接電等因素，設置不易；王聲威說，為提升新北市偏鄉及無法接電公車站的候車品質，與中華電信合作推動太陽能免接電的電子紙智慧型站牌，太陽能儲電站牌不需透過其他發電方式，就可提供足夠驅動電力，在沒有太陽的情況下可連續運作十四天，因不需挖掘埋管，建置時間由半年縮短至兩個月。

王聲威表示，站牌看板使用電子紙技術，有抗ＵＶ、防反射與防污處理，用電量一天約六十三瓦，對比一般智慧站牌約六百卅瓦，省很多；「全版面」顯示的方式，除提供公車動態資訊外，也可因應公車路線調整公告及政策宣導廣告。試辦成效若好，將推廣至全市。

中華電信新北營運處副總經理張本元說，一旦站牌的電量持續下降，就會傳回警告訊號，中華電信據點多，鄰近的據點可以在半小時左右趕到現場充電，加上模組化生產的站牌，零件壞掉也可個別更換，約四小時就能完成汰換維修。