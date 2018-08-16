〈台北都會〉五堵研發新鎮 林右昌︰產業再生關鍵

2018-08-16

議員質疑膨風 指土地取得成本高

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府規劃整合基隆河谷廊帶倉儲區，將轉型為海洋生技等科技研發產業新鎮，初估總面積七十一公頃，開發完成後可創造三萬四千多個就業機會，每年產值一千七百多億元，昨天在市議會引起多位議員質疑「膨風」，表示七成是私有地，土地取得成本高昂；議會決議將四千二百萬元規劃費提到大會討論，要求市長林右昌說清楚。

市長林右昌受訪表示，五堵國際研發新鎮是攸關基隆未來產業再生的重要關鍵，這些年來，市民最關心的就是基隆經濟發展，這個研發新鎮要完整規劃才能吸引投資，才能帶動基隆經濟發展，希望市民與議員都能支持。

基隆市五堵到新北市汐止區附近的倉儲區、工業區土地，使用效益不佳，有些空間閒置，市府規劃轉型為國際研發新鎮，初步規劃總面積七十一公頃，其中產業用地約四十二公頃。

市府產業發展處長林青海指出，初步規劃以發展海洋生技、智慧物流、資訊與通信科技、研究智庫等產業，連結內湖、南港、汐止產業園區，延伸到基隆河谷廊帶，同時做為基隆港郵輪食材、消耗品後勤補給服務，也規劃興建青年住宅。

市府︰每年產值將達1700多億

林青海指出，研發新鎮開發後，每年產值將達一千七百多億元，創造就業人口三萬四千多人，總規劃費四千二百萬元，經濟部補助六十％、市府自籌四十％。

市議會昨天審查這筆四千二百萬元的墊付款，議長宋瑋莉、議員莊榮欽等人批評市府的規劃案「膨風」，幾年前還說要和台北市長柯文哲合蓋社會住宅，如今卻變成研發新鎮，要求市府穩紮穩打，不要想一步登天。

議員洪森永、張耿輝認為，基隆產業沒落，每天有數萬市民到外地工作，北北基只剩河谷廊帶有平坦土地，應該支持產業轉型，增加工作機會讓基隆的通勤族回流，對基隆市整體發展也有幫助。

市議員陳志成指出，私有地占七成，提醒市府精算土地取得成本，地價太高會影響招商成效。最後審查會決議將這筆墊付款案提送大會再討論。