〈北部〉病歷上傳雲端 秀林部落在地看診

2018-08-16

慈濟醫院智慧醫療示範點

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣幅員遼闊，偏鄉居民就醫不便，慈濟醫院今年通過衛生福利部評選，建構整合性照護計畫，以秀林鄉為「智慧醫療示範點」，醫務人員可透過跨院所的電子病歷問診，病患所需用藥也可由送藥服務車送達指定地點，讓部落居民可省去跑市區麻煩。

秀林鄉境內共配置九個衛生室，衛生所人員巡迴一輪等同繞南投縣一圈，過去雖有巡迴醫療車開進部落為民眾看診，但需攜帶「紙本病歷」，整合性照護計畫上路後，醫務人員可直接透過電腦連線進入「遠端醫療資訊系統」，調出病患電子病歷（可跨院），了解相關病史後問診並開立處方。

正式啟用的「秀林鄉整合性照護計畫」，主要配合政府醫療在地化、救護即時化、照護社區化等政策，安排居家照服員及卅名健康守門人，延伸醫院診間服務，到宅透過網路視訊的「家訪」方式，與遠端醫務人員互動，了解病患身心現況，同步監測血糖、血壓等健康數據。

用藥也由服務車送達

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，偏鄉民眾的所需用藥，也會由慈濟醫院的藥局同步連線備妥，再由送藥服務車專程送達指定地點，提升偏遠地區民眾的醫療照護便利性，

他說，除巡迴醫療服務，秀林鄉民就近到衛生所掛號，醫務人員就可調出電子病歷，直接連線至各院所，查詢病患病史，大幅減少紙本行政程序，也省去偏鄉民眾至市區看病的不便。