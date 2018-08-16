〈北部〉鼓勵生育 鳳林明年起每胎補助2萬

2018-08-16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣生育津貼縣府每胎補助一萬元，秀林鄉、卓溪鄉及富里鄉加發生育獎勵金每胎一萬元至一萬五千元，鳳林鎮公所也決定從一○八年起，發放生育補助每胎二萬元，加上縣府的一萬元補助，鄉民每胎可獲補助三萬元。

依鳳林鎮戶政所資料，二○○○年鳳林鎮人口尚有一萬三千六百卅四人，至今年七月底，總人口剩一萬零八百四十三人，十八年來人口數少了五分之一，人口負成長明顯。

鎮公所表示，目前鳳林鎮「一年只有六十名新生兒」，今年鳳林鎮六所國小的小一新生總數才五十九人，而老年人每年有一百多人往生，目前鳳林鎮也是花蓮縣老年人口比例最高的鄉鎮，超過廿％都是老人，希望藉由發給生育補助刺激人口成長。

母需設籍鳳林 父或母需連續設籍逾2年

鳳林鎮代表會上月制定「婦女生育補助作業要點」，申請資格是新生兒母親需設籍鳳林鎮，父親或母親其中一人需連續設籍鳳林鎮滿兩年以上，新生兒於明年起出生並於鳳林鎮辦理戶籍出生登記，且有實際居住者，每名產婦每胎補助二萬元，雙胞胎四萬元、三胞胎六萬元，以此類推，再加上花蓮縣政府原有的每胎一萬元補助，每胎最高三萬元。

○至4歲育兒津貼 每月每人2千元

除了生育津貼，鳳林鎮公所明年起也要加發○歲到四歲的育兒津貼，每月每人二千元，一直發到滿四歲為止，再加上中央從今年八月一日起實施的新制「未滿二歲擴大育兒津貼」（自行照顧）每月可領二千五百元（中低收戶每月四千元、低收戶每月五千元），二歲前最高可領到每月七千元，福利堪稱花蓮縣最佳。

鎮長蕭文龍表示，新福利政策的財源無虞，鳳林鎮歷年來「開源節流」有成，一○六年度歲計賸餘七千六百餘萬元，加上鳳林鎮公所目前代管花蓮縣中區四鄉鎮垃圾掩埋場，每年有回饋金一千五百萬元，扣除油料、人事及機具成本後還有一千萬元。

他強調，目前鳳林鎮最大的問題在於人口結構老化，鎮公所需設法解決。他也說，明年新增的福利政策還包括社會福利急難救助金，重大意外疾病發給鎮民一萬元救助金。