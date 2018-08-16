〈北部〉《苗栗縣議員選情初探系列報導…第三選區》10人搶5席 老幹新枝戰況激烈

2018-08-16

記者蔡政珉／專題報導

苗栗縣議員第三選區（通霄鎮、苑裡鎮），下屆應選五席，含一席婦女保障名額。由於現任議員中，三席轉戰鎮長，吸引不少「新秀」搶攻，目前已有十人表態，戰況激烈。

現任縣議員邱紹俊挑戰四連霸

現任縣議員邱紹俊已連任三屆，基層實力雄厚，加上服務熱心與積極爭取建設，將挑戰四連霸。前通霄鎮長徐永煌扎根地方甚深，此次轉戰縣議員，來勢洶洶。前縣議員呂木鈿於本屆失利，但服務未中斷，這次捲土重來，展現勢在必得之姿。

民進黨鎮代林月鳳拚更上層樓

民進黨則提名苑裡鎮代鄭宗國、通霄鎮代林月鳳。鄭宗國經營地方許久，曾代表民進黨參選苑裡鎮長，與苑裡鎮長杜文卿為長期戰友，實力穩固；林月鳳本屆參選鎮代即當選，且服務認真，力拚更上層樓。

苑裡鎮代孟文源，勤走基層，廣結善緣，且有不同派系的地方人士支持；另一名苑裡鎮代張琦享，則出身苑裡張家班，強打服務牌，獲得不少鄉親肯定。

前苑裡鎮長張鉦雧之子張顧礫，曾在農會任職，耕耘基層多年，實力不容小覷。前縣議員張太陽之女張可欣，訴求傳承服務，並結合夯劇「太陽的後裔」宣傳，甜美、清新形象加上張太陽實力，不容忽視。

因參與「苑裡反瘋車」抗爭的台大法學碩士、律師陳品安，受「苑裡反瘋車」群眾成立的海線一家親協會推薦，訴求專業問政並勤跑基層增加知名度，後勢看漲。