〈北部〉《新竹縣議員、鄉鎮市長選情初探系列報導…湖口鄉》湖口鄉長拚連任 老將回鍋挑戰

2018-08-16

記者廖雪茹／專題報導

新竹縣第三大鄉鎮—湖口鄉，人口七萬七千多人，國民黨籍鄉長林志華爭取連任，面臨前鄉長、無黨籍現任縣議員張春鳳回鍋挑戰，兩強對決。

下屆縣議員應選五席，含一席婦女保障名額，目前呈現九搶五局面。其中勞動黨主席羅美文、民進黨徵召的何健樺，為首次參選的新人。

曾任一屆縣議員的林志華，轉換跑道入主湖口鄉，累積行政經驗，希望爭取連任，完成即將落成的新建圖書館、持續推動光華路拓寬以紓緩工業區塞車瓶頸，並執行湖口老街後山廿六公頃的戰車文創園區及村集會所等建設。

曾任兩屆代表、三屆縣議員、兩屆鄉長的張春鳳，在鄉長任內完成橫跨台一線高架橋、拓寬中正路等道路、新闢東成街地下道、興建十個集會所活動中心與爭取開發王爺壟都市計畫等；政績獲鄉親認同，勸進聲不斷，幾經思考，決定在宗親支持下再次出馬。

縣議員方面，國民黨除提名現任的吳淑君和甄克堅，並報准三名爭取轉換跑道的現任鄉民代表陳德木、范振龍、葉時優及前縣議員吳菊花等四人。

搶當縣議員 國民黨三鄉代換跑道

三名鄉代將焦點放在垃圾問題亟待解決、建設王爺壟促進經濟繁榮與整體環境品質的提升；曾任四屆縣議員的吳菊花，主推落實幼兒教育權益。

尋求連任的三名現任縣議員，都從基層的村長或代表做起，其中吳淑君長期擔任學校家長會長、體育社團理事長，關心教育、婦幼領域；甄克堅擔任多個社團顧問或志工，力主改善交通及道路品質；本身是宗親會理事長的陳栢維，推出關心勞工權益、地方觀光等政見。

工運元老、義消老將 傾力抗藍軍

力抗藍軍的兩名新人中，勞動黨創黨主席羅美文，為三十年工運元老、勞工戰友，首度參選議員，希望進入議會落實勞動人權。

新竹縣北區義消大隊幹事何建樺，投入義消工作廿多年，湖口鄉已廿多年沒有民進黨議員，他希望重新為綠營插旗。