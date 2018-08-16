〈北部〉工程款繳了2年多 自來水仍不來

2018-08-16

已繳費百餘萬 新埔四座里民叫屈

〔記者黃美珠／新埔報導〕「欺負人！」新竹縣新埔鎮四座里里長劉士相昨天抨擊自來水公司三區處收費百餘萬要幫該里一一五戶接管，但是錢拿了兩年多迄今沒完工也罷，沒想到同一條巷弄內卻出現有的裝了水表、有的還沒裝，搞得地方為此烏煙瘴氣，忍不住亮出兩年前的收據說「現在是怎樣？！」

戶外線發包延宕 鄉親誤認已停擺

王亮中說，四座里在二○一五年十一月有一一五戶繳交了預收款，他們發包把配水管從一一五號縣道延伸進入該里兩側的巷弄後，於去年十一月卅日起陸續通知用戶繳納戶外線新裝工程款，雖如前述因為決標延宕到今年四月才標出，但是五月動工後，一二二件申請案到七月底已經完成了九十九件。

他直言，施工人員會做做停停，也跟前述標不出去造成案件堆積有關，包商才會好幾個現場跑、輪流施工，避免造成鄉親的誤會，以為工程停擺。

劉士相感嘆說，為了這個自來水的申裝工程真的搞得里內烏煙瘴氣。兩年多年他親自抱著一百多萬元到水公司竹北營運所臨櫃繳納，沒想到迄今大家都還沒有自來水可以接管使用，有些鄉親忍不住埋怨他辦事不力。

水公司允月底前 115戶全裝好水表

三區處副處長王亮中說，當初所收的是「預收款」，是供評估哪些地方優先施工延伸配水管用。延管工程完成後會再精算其他費用通知繳納施作「戶外線」工程，戶外線做好了才會裝水表啟用。新埔四座里是因有段戶外線工程一度標不出去造成延宕，他們保證八月底前會替該里申請戶全部裝好水表。

劉士相說，工程做做停停、鄉親為了有水可用也都耐著性子等著，但是整個延管工程去年十二月中都驗收完成了，剩下各戶的水表裝上去就能接水，但是包商做著做著卻又無故停工下來，導致同一條巷、弄住戶有人裝了水表、有人還沒裝，地方因此失和。

就以楊新路一段一七五巷十弄住戶為例，五戶中有兩戶十天前裝了水表，但是另外住在頭尾的三戶卻沒裝，也沒人說原因，造成地方怒氣、怨氣沖天。