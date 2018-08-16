〈北部〉蜆仔溝滯洪池地底垃圾 竹南公所否認掩埋

2018-08-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮沿海長年受水患之苦，經濟部補助一億兩千萬元施做蜆仔溝滯洪池，但卻發現地底有大量陳年廢棄物，以致無法啟動後續徵收流程。立法委員陳超明服務處質疑垃圾是竹南鎮公所早年掩埋，但公所又擺爛不清除致工程延誤；公所駁斥，依空照資料顯示非公所所為，強調指控要有實據，公務員才能依法行事。

竹南鎮大厝里、海口里、港墘里位處出海口，地勢低窪，過去數十年來飽受水患威脅；陳超明向經濟部水利署爭取約一億兩千萬元，擬施做蜆仔溝排水出口滯洪池，但水利署第二河川局日前於預定施工的一‧六公頃土地進行鑽探，於三米深的地底發現大量陳年廢棄物，面積達○‧五公頃，佔滯洪池預定地約卅二％。

立委依土地使用資料所推測

依法廢棄物須清除後，才能進行土地徵收，但因現無資料證明傾倒廢棄物行為人，以致工程延宕；根據承包商評估，整體清除費用約一千萬元。

陳超明服務處執行長邱俐俐依據港墘里長林裕章提供的陳年土地使用資料，推測於一九八○年代時任鎮長的楊景淋與地主協商，將鎮內家庭廢棄物收集掩埋至該處，認為鎮公所應負責清除，使工程能順利執行，並要求鎮長康世明勿「擺爛」，讓鎮民早日擺脫水患威脅。

公所以空照圖地形地貌反駁

康世明則回擊，公所購買近卅年的空照圖，顯示該址地形地貌無明顯變化，河道改道位置也與陳超明所指不同，無法證實是公所所為。康強調，已於上月行文苗栗縣政府水利處、環保局依照行政程序徹查，若能舉證，公所絕不卸責。

若查不到行為人 地主須清除

縣府水利處表示，該工程應於年底前完成徵收並發包，現階段確定無法如期，將向水利署爭取展延；環保局則說，依廢清法規定，若無法追查行為人，則須由地主負責清除，會再與地主協商。