〈北部〉《桃園》想念飛飛 鳳迷策展辦踩街

2018-08-16

〔記者李容萍／大溪報導〕大嵙崁文教基金會追念 「帽子歌后」、「大溪女兒」鳳飛飛，於八月鳳飛飛冥誕舉辦「送你一份愛的禮物—想念飛飛」紀念活動，即日起至廿日在大嵙崁故事館（大溪區中山路廿九號）有「鳳姐精彩十年演唱會照片首展」，十八日舉辦「說唱我的鳳姐」、「想念鳳飛飛踩街」及「想念鳳飛飛紀念音樂會」等壓軸活動。

「鳳姐精彩十年演唱會照片首展」策展人洪孝宗，從小就喜歡聽鳳飛飛的歌，高中學攝影時，開始捕捉鳳姐最美的一面來感受到她的演唱魅力，有一次他幫鳳友會拍下的演唱會照片，還被鳳姐挑選為卅五週年出版品的封面照片，讓他又驚喜又感動，此後就跟隨鳳姐各場演唱會南征北討拍照。

洪孝宗整理出鳳姐精彩十年演唱會照片舉辦首展，期待鳳迷們能透過鳳姐的影像，回味美好的當年，考量鳳姐已過世六年，礙於版權問題始終無法發行DVD，他因此也規劃從二○○三年到最後近十年的演唱會，按照時間序整理編纂「紙上的演唱會」回顧書籍，書中介紹鳳姐曾唱過的歌曲及串場時講過的話，在取得「鳳飛飛慈善基金會」同意後，將以公益方式出版。

十八日壓軸的踩街、紀念音樂會，市長鄭文燦將與鳳飛飛的電影搭檔梁修身帶隊踩街，大溪鳳姐歌謠聯誼會、至善高中有鳳飛飛組曲表演，鳳飛飛的大溪國小學妹、師大音樂系弦樂團、仁和國中管樂團，及出身大溪的新生代女歌手曾靜玟等都將蒞會演出。