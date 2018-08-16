〈北部〉《桃園》選舉戰鼓起 23日起參選人登記

2018-08-16

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市選委會昨公告，桃園市長、市議員、復興區長、復興區民代表、里長五合一選舉各項時程，廿三日至卅一日為參選人登記、十月十九日抽籤；各候選人競選活動時間如下：市長為十一月九日至廿三日，市議員、復興區長十一月十四日到廿三日，復興區民代表、里長十一月十九日至廿三日，十一月廿四日為投票日。

復興里長競選經費 可達2百萬

桃園市選委會表示，各項競選經費的上限規定已出爐，市長選舉為八○八二萬九千元，市議員為一千萬至一千一百萬元間，復興區長為六一六萬七千元，里長除復興區為二百萬元，其餘為廿一萬至四十萬元之間。

桃園市長、市議員選務由桃園市選委會負責，登記、抽籤都在選委會辦理；復興區長、復興區民代表選務由復興區公所負責，登記、抽籤都在復興區公所舉行；里長選務由十三區公所自行負責，登記、抽籤都在該區公所辦理。

楊麗環若退黨參選 藍軍分裂

在市長選舉方面，將由民進黨提名的現任市長鄭文燦與國民黨提名的陳學聖對決，而國民黨前立委楊麗環退黨競選似乎已成定局，極可能會是分裂的國民黨對上團結的民進黨的局面。

民進黨議員選舉 將力拚25席

市議員選舉部分，國、民兩黨在十四個選區都有提名參選人，親民黨、時代力量、綠黨也在部分都會選區提名人選；國民黨力爭過半席次，但老將李雲強、李家興因未獲提名都以無黨籍參選；民進黨則評估希望衝高到廿五席。