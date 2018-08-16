〈北部〉《桃園》桃園市代會重啟 參觀可敲議事槌

2018-08-16

被要求活化 3年多後重啟使用

〔記者陳昀／桃園報導〕位於市政府正後方的原桃園市民代表會，桃園升格為直轄市、桃園市也改為桃園區，桃園市民代表會就此走入歷史，閒置多時、一直被地方要求活化，歷經三年多昨終於啟用，更名為「桃園市綜合會議廳」，二樓仍保留市代會主席座位、議事槌等，讓民眾回味及拍照打卡。

市長鄭文燦表示，原市民代表會今年初開始活化翻新，原位於二樓的議事廳改造為可容納一六五人的會議廳，廳外保留著原市代會主席的座位、議事槌與第一屆代表會舊議場的影像背板，讓市民拍照回憶，其餘樓層則為市府辦公空間及倉庫。

會議廳開放租用 每小時3千元

市府秘書處長顏子傑指出，二樓廳外空間平時上班時間開放讓市民進入參觀，會議廳也開放立案的人民團體申請租用，每小時三千元、非營利行為有五折優惠，可向秘書處行政園區管理科提出申請。

顏子傑說，建築內部裝潢全面更新，會議廳的座椅、音響、投影設備、無障礙設施等一應俱全，且採最高規格，投影設備可無線傳輸，攜帶手機、筆電等，輸入密碼就能直接連線，還有SNG連線孔等。

鄭文燦指出，桃園鎮民代表會於一九四六年組成，原址設於民權路，經地方自治改制，改為桃園市民代表會，於一九八三年八月搬遷到縣府路現址；二○一四年十二月廿五日，桃園升格為直轄市、桃園市也改為桃園區，桃園市民代表會就此走入歷史。

顏子傑說，三年多來曾考慮讓市府局處進駐前代表會辦公，因二樓議事堂為挑高空間，還有舞台、階梯座位等設計，改建所費不貲，沒有局處願意入駐，因此決定依原貌轉型為會議廳。

蘇家明：盼多點市代會的影子

升格前曾擔任桃園市長、市民代表會主席、副主席，在市代會有十六年資歷的市議員蘇家明表示，很樂見市府活用廳舍，但希望保留更多「市代會的影子」，可在主席桌周邊設置看板等，介紹市代會沿革，曾任桃園市民代表的市議員黃婉如也表達相同看法，認為還少了一些「歷史味」。