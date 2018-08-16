〈北部〉童玩節已35萬人次入園 週日閉幕

2018-08-16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕二○一八宜蘭國際童玩藝術節將在十九日閉幕，目前已突破卅五萬人次入園，超越去年卅四萬人次；宜蘭縣文化局長李志勇歡迎大家把握最後四天入園機會。

童玩節是宜蘭縣夏季旗艦活動，一九九六年開辦，一九九九年起活動期從廿三天延長為四十四天，二○○二年創下九十萬四千人次最高紀錄，二○○七年跌到卅三萬人次谷底，去年卅四萬人次，是史上次低。

預估總遊客數比去年多兩成

本屆童玩節邁向第廿三年，上個月七日開幕後第四天，就遇上瑪莉亞颱風，被迫休園兩天，接下來天氣穩定，單日入園人數比去年同期增加一到兩成；主辦單位預估，總遊客數可望比去年多出兩成。

今年童玩節長五十公尺、高九公尺「飛魚海盜船」（見圖，記者江志雄攝），是活動有史以來最高、最長滑水道；行經水域的「Hibike」天空腳踏車，也是新噱頭，頗受各界好評。

李志勇說，童玩節內容年年推陳出新，今年活動定位為「親子共遊的好去處」，在展覽、遊戲方面強化互動體驗橋段，從遊客數成長數據看來，證明這個方向是對的。

遊客李小姐五年前曾攜家帶眷造訪童玩節，當時兒子讀小學，現在要上高一，專程帶他回憶童年點滴，這趟發現戲水設施幾乎全面換新，展覽及遊戲帶來不同的感受，一家人在園區待上一天，覺得值回票價。