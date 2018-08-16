〈北部〉外員山戰車營營舍納歷史建築 議員促解除

2018-08-16

指影響童玩公園開發

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉外員山裝甲（戰車）營舊營區是童玩公園預定地，但園區營舍被縣文化局登錄為歷史建築，不能拆除，引發地方反彈。縣議員認為營舍老舊、難看的兵營不拆除，恐影響童玩公園開發，甚至淪為蚊子園區；文化局回應，要解除歷史建築文資身分，須由民間單位提出不具歷史價值的理由申請，再由文資審議委員會討論。

外員山裝甲營軍事建築群建於一九六二年，是宜蘭縣設立時間最久的陸軍裝甲營，且是戰車二級修護廠所在，營區面積三．七七公頃，部隊人數鼎盛時達四百到五百人；緊鄰員山公園、敬業新村、鴨母寮營區、宜蘭憲兵隊，以及更大範圍的南北機場、虎跳牆坑道、金六結營區及掩體群落。

營區規模雖小，但基本內容皆備，設計格局又凸顯軍事管理的象徵意涵，呈現國軍軍營群落秩序典型，包含平行連棟建築和戶外空間向心設計，極具特色，縣文化局去年將營區兵營提報為歷史建築，獲得文資審議委員會審核通過。

宜蘭縣議會昨到外員山營區了解童玩公園開發案進度；縣議員黃浴沂指出，童玩公園預定地內兵營被列入歷史建築不能拆除，但這些兵營「醜」又沒有任何功能，根本沒有保留價值，地方強烈建議應該解除文資身分。

縣議員陳俊宇也認為，地方無法接受兵營登錄為歷史建築，如此一來離童玩公園規劃目標太遠，營區才三．七七公頃，若不能拆老舊建物，童玩公園到底要如何開發？難道要讓童玩公園淪為蚊子公園嗎？

文化局：需由民間申請

文化局長李志勇指出，地方要求將營舍歷史建築身分解除，必須依據程序，由縣府以外民間單位提出營舍不具歷史價值的確切理由，文化局會在年底前召開文資審議會討論，但希望在尊重歷史前提下，讓童玩公園開發完成，並發揮最大效益。