〈北部〉原民中心主任、稅局代理局長缺席聯席會議 議員火大

2018-08-16

審查會報告完畢 一人才來

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議會昨天進行臨時會審查會聯席會議，縣府稅務局、原住民事務中心主任缺席，引發縣議員不滿，批評藐視議會，也使得昨天會議流會。縣府秘書長陳斌山表示，一人因開會遲到，一人剛上任代理、不清楚議程，都已告誡不可再犯。

縣議會昨天進行苗栗縣去年總決算的聯席會議審查，會議於昨天上午十點開始，由各審查會召集人上台報告分組審查決議；但山地原住民縣議員黃月娥發現，縣府原民中心的座位，竟空無一人，直到各審查會報告完畢，中心主任才姍姍來遲，一度氣得拍桌。

不滿遭藐視 保留預算今審

無獨有偶，縣府稅務局官員也遲到，讓議員更為光火。縣議員禹耀東不滿「議會尊嚴何在？」提議「保留再審」；經聯席會主席、縣議員羅雪珠徵詢其他議員，宣布散會，延到今天再開。

「太扯太誇張！」縣議員陳光軒痛批，昨天議會的議程，審查去年度苗栗縣總決算，結果縣政府從縣長、副縣長、秘書長、稅務局、原住民事務中心，通通沒有出席，缺席的局處無人代理列席，真的是藐視議會。

縣議會秘書長林來居表示，聯席會非大會，屬分組審查的延伸，目的在於讓各審查會相互討論，縣長、副縣長及秘書長可不出席，但各局處須派員出席，以備說明。

陳斌山表示，原民中心主任陳世省因開會遲到，稅務局代理局長黃國樑因上任代理不到一個月，不清楚議事流程，他都已告誡不可再犯。