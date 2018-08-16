〈北部〉客家藍衫上身 創意彩繪神豬奪冠

2018-08-16

〔記者黃美珠／竹縣報導〕隨著義民祭典的來到，新竹縣政府文化局已經第九年舉辦的創意彩繪神豬比賽今年更加吸睛，不僅拿到特等獎（第一名）的「豬世太平、藍瓷再現」讓神豬跳脫了傳統牲禮的意象，六百多件大小作品中，不乏出現日本武士等異國風情fu的創意神豬，也有人結合輪值祭典的下山客家獅和白米兩樣特色，做成另類的創意彩繪神豬。

新竹縣政府為了移風易俗，從九年前開始推動創意彩繪神豬比賽，試著改變近年備受動保團體所譴責、事實上年輕一代也已經沒有時間和空間投入飼養的神豬比賽。

這個比賽迄今已經邁入第九年，拿到特等獎的創意彩繪神豬跳脫了傳統義民祭的刻板印象但卻處處展現客家的文化。

這件作品用象徵不怕髒的客家藍衫坐鎮在神豬背上，鼻孔裝有燈泡，使之入夜後可以變身成為綻放光明、越夜越美麗的燈籠。

藍衫的裙擺翹起有傳統客家三合院的風韻，衣衫上的花朵用寺廟常見的剪黏工法做成，豬的尾巴同時也是電線收納處，創意、具象、又多用途，很多人昨天乍見都想收藏。

另外今年的創意神豬也不乏利用輪值祭典區盛產好米的特色所作出的米豬，或結合舞龍舞獅造型的「龍豬」，以及帶有日本風的「武士豬」、「福．士．會」等，讓這次的創意神豬競賽顯得多元又充滿驚喜。