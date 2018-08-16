〈北部〉新竹客家義民祭主場 15年來首移師

2018-08-16

系列紀念活動主場 移到輪值祭典區

〔記者黃美珠／竹縣報導〕邁入兩百卅周年的客家義民祭，在官方協辦文化造勢活動十五年後，今年將首度「反客為主」，官方開幕式後的系列紀念活動主場，將從新埔義民廟移師到輪值祭典區。除可讓年邁、已無法像當年挑擔遠行向義民爺獻祭的客家長輩們能就近奉飯，也讓慕名而到的遊客或年輕客家子弟們可以從認識祭典文化中，同時跟輪值祭典區的在地人文風采有深度接觸的機會，以利整體客家文化傳承。

下山聯庄輪值祭典 製褒忠令旗傳承

新埔褒忠亭義民祭典由十五大聯庄輪流舉辦，今年是新竹縣芎林鄉的下山聯庄輪值祭典，聯庄成員有：竹北市隘口、東海、竹東三重和陸豐四個里、以及芎林的上山、下山、文林三個村。輪值主祭的「總正爐主」就是芎林鄭振先公號代表人鄭復寧。

鄭復寧說，每個祭典區都是十五年輪值一次，參與的都是「白頭髮」的。相較大甲媽信仰涵蓋了各年齡層。他這次特別參加大甲媽遶境一天，想從中了解如何讓民俗信仰深耕、傳承下去。他還自製一面「褒忠」令旗給一千兩百名今年「領調」參與祭典，或繳納「緣金」跟義民爺結緣的信眾們，希望這面令旗能藉著這些信眾代代相傳「繼承」下去。

豬獅大吉為意象 活動26日熱鬧登場

縣長邱鏡淳說，義民節在農曆七月廿日，今年就是國曆八月卅日當天。由縣府主導的 「義魄千秋～二○一八全國義民祭在新竹縣」活動則將在廿六日提早開鑼，這也是官方舉辦義民文化祭活動的第十五個年頭。

由於下山聯庄境內除了產好米，其保存、推廣的客家獅更被客委會列為無形文化資產，因此今年的祭典最大特色，就是把客家獅的文化融入祭典，以「豬獅大吉」取其諧音「諸事大吉」來打造祭典的文化意象。

開幕式當天早上依例仍會在新埔義民廟前廣場舉行創意挑擔，結束後有限量、義民爺加持過的平安符供排隊領取，現場也另安排相關的親子闖關活動。

開幕式後，義民爺將在客委會主委李永得迎請下，起駕前往祭典區繞境祈福，且依傳統儀式安座，現場安排了縣內舞獅藝陣暨國中、小學舞獅社團進行「舞躍HA客大會獅」方口獅的技藝表演交流。