〈北部〉綠捷高架段土木工程 大陸工程得標

2018-08-16

〔記者謝武雄／桃園報導〕總經費一二八億餘元的桃園綠線捷運土木工程高架段標案，市府捷運工程局昨天公告由大陸工程得標；綠捷地下化潛盾工程將採兩個標案進行，其中G07站到G12站的工程將於九月十八日開標，G03站到G07站工程近期也將上網招標，兩件標案經費各為一五○億元，加上航空城延伸線的工程費八十億元、電梯工程五億元，整個綠捷土木工程經費達五一三億元。

歷經二次投標 10月起執行

桃園綠線捷運GC01標高架段土建統包工程於五月上網招標，第一次招標僅大陸、皇昌投標，因不足三家而流標，七月展開的第二次招標，大陸、皇昌持續投標，中華工程也參與投標，捷工局前天完成評選，大陸工程獲評選為最有利標廠商，將於十月份開始配合市府建設期程，執行綠線捷運高架段動工作業。

高架軌道工程 2025年完工

捷工局長陳文德表示，綠線捷運全長約廿七．八公里，橫跨八德、桃園、蘆竹、大園四個行政區，串連桃園火車站及機場捷運，高架段工程包含G01、G02、G13、G13a、G14、G31、G32七個車站站體工程，及各站體間的高架軌道工程，預計二○二五年完工。

捷工局指出，大陸工程承攬過國內外多項重大軌道及公路工程，包括機場捷運、台北捷運新莊線與信義線、台中鐵路高架化、國道一號五股楊梅拓寬工程及澳門輕軌等，工程實績豐富。

市長鄭文燦表示，綠線捷運總經費九八二億元，加上中壢延伸線三五一億元，將是桃園捷運系統的骨幹，桃園市民已經等了將近十年，GC01標土建工程能順利發包，代表重要的里程碑，而綠線捷運預定於十月動工，將分別在八德及蘆竹的高架段舉行動工典禮。