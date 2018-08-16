〈中部〉台中第11選區參選爆滿 選情外冷內熱

2018-08-16

〔記者張瑞楨／台中報導〕市議員第十一選區（東區、南區）雖因人口成長，下屆選舉增加至五席，但擬參選人數也爆滿，且呈現新人挑戰老將的態勢。民進黨提名三人，全都是征戰沙場多年的老將；國民黨提名三人，其中兩位新人，加上歐巴桑聯盟也在此選區推出參選人，以無黨籍身分參選的新人亦各具實力。不過，因老將不希望炒熱選戰，新人還在摸索議題，選情出現外冷內熱、外弛內張的背離現象。

東區、南區應選五席，含一席婦女保障名額，民進黨提名三位現任老將邱素貞、何敏誠與鄭功進；國民黨提名三人，現任議員李中是基層基礎雄厚的老將，羅廷瑋與賴曉亭雖屬新人，卻分別有現任里長與前議員賴頤年之女的政治世家優勢。以中市第三勢力自居的歐巴桑聯盟，推出年輕的李婉如參選，聯合作戰與主打小市民生活議題。

以無黨籍身分參選的林學冠，是前議員林珮涵之弟；另外，已知另兩名無黨籍參選人，也都具有里長或參選經驗等優勢。

該選區參選人數雖爆滿，表面上卻「很冷」，除了林立的選舉看板讓市民略感選戰氣氛之外，各方候選人並無激烈的選舉造勢動作，關鍵就在老將求穩健經營，忙著鴨子划水跑基層，不希望選情炒熱，更不會與新人對戰拉高選戰溫度；新人雖想炒熱選情，拉高選戰溫度，卻又抓不到足以揮棒上壘的議題。