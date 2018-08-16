〈中部〉女選將控泳裝看板被「性騷」 男議員道歉

2018-08-16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕時代力量台中南屯區市議員參選人吳佩芸掛設在台中高鐵的競選看板身著泳裝，十五日她召開記者會，控訴此一看板遭民進黨市議員何文海言語性騷擾，當時何文海的發言讓她很不舒服。

何文海︰她不舒服 就是我的不對

對此，何文海昨下午在臉書PO文向社會大眾及吳佩芸道歉，但他表示只是善意，因為很多民眾說，為何只露出一個頭，身體部分可以多一點，效果會比較好，他並未說胸部，但讓她不舒服，就是自己的不對，因此他道歉。

吳佩芸昨到競選看板下召開記者會，她表示，發生此事件當天，在南屯區一個公開的小型餐會場合，她與市議員何文海打招呼，何文海就對她的泳衣競選看板評論起來，表示「既然都拍泳裝照了，身材很好，就把上半身露出來，把胸部露出來」。

吳佩芸表示，當下她聽到此番言論的確深感不舒服，但礙於公眾場合之下，只好隱忍吞聲、微笑應對。只是那番言論，她至今仍印象深刻。

吳佩芸表示，日前時代力量新北市中和區議員參選人張祐銓遭某現任市議員取笑學歷不足，讓她決定講出來。

何文海則PO文道歉，他表示，造成許多人感受上的不舒服和不愉快，尤其對當事者吳佩芸候選人，他向社會大眾道歉。

對於何文海說是反映民眾的意見，吳佩芸表示，把原因卸責給民眾，是「二次傷害」，不排除到地檢署提出告訴。